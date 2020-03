V obci Kroučová již týden stojí u obecního úřadu tzv. Rouškovník, tedy věšák, na který místní zavěšují podomácku ušité roušky. A jak potvrdila starostka obce Hana Hajná, je o ně velký zájem, a to i z okolních vesnic.

Rouškovník u obecního úřadu v Kroučové. | Foto: archiv Hany Hajné

„Vzhledem k tomu, že je obecně nedostatek roušek, tak jsme si řekli, že si je ušijeme sami sobě, takže jsme informaci někdy před týdnem rozhlásili. Ani nevíme, kdo nám je sem věší. O někom víme, ale někdy se nám tu objeví docela velké množství roušek, které ale rychle mizí. Už se nás ptali i lidé z okolních obcí, kteří tudy projížděli, zda by si je u nás mohli vzít. Dovolili jsme jim to, i když bychom samozřejmě radši, kdyby si to brali hlavně Kroučovští,“ vysvětluje starostka Kroučové Hana Hajná.