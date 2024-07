Křivoklátsko má lesy hluboké, plné tajemství, kuriozit, zajímavostí a specifik. To vše při plném lesnickém provozu posledních zhruba 250 let. Jednou takovou zajímavostí jsou takzvané pozoruhodné stromy – jedinci ponechávaní v lesních porostech po mnoho staletí, kteří jsou zajímaví nejenom svým stářím a objemem, ale i svým vzhledem, tvarem a lokací.

Do této kategorie lesníci řadí všechny stromy, které mají zvýšený estetický a krajinný význam na dané ploše. Mohou sem patřit jedinci všech druhů dřevin a velice často mají i přesah do stromů biotopových. Jedná se převážně o ponechané jednotlivce nebo skupiny stromů v obnovených porostech a obvykle mají nadstandartní objemy – průměr stromů ve výčetní výšce většinou přesahuje 70 cm, nejsou však výjimkou ani přes 1 metr silní jedinci, kteří nejen svým objemem a stářím 200 a více let umocňují estetický dojem.

Tyto stromy jsou lesníky ponechávány, a navíc noví jedinci při obnovách porostů setrvale vznikají. Pokud takový strom uschne nebo se vyvrátí, rozhoduje individuální přístup ke každému takovému jedinci, kdy se může jeho část, případně celý zpracovat nebo ho lesníci ponechají na místě do rozpadu. V rozhodování hraje roli i samotná lokace. Nezřídka takový strom stojí u veřejné komunikace, turistické stezky nebo i nemovitosti a cizích pozemků – polí a luk, kde se i z důvodu předběžné opatrnosti a ochrany života musí vlastník i správce lesa k zásahu rozhodnout. Tyto stromy nemají na sobě žádnou značku, ani nejsou nijak evidovaní. Lesníci je vnímají, po generace si je předávají, a to bez jakéhokoliv nařízení ze strany ochrany přírody. Nachází se i mimo území CHKO.

V rámci provozně lesnického průzkumu Lesnického parku Křivoklátsko byly zdejšími lesníky zjištěny zhruba čtyři tisíce těchto pozoruhodných stromů s přibližnou hmotou kolem 16.000 kubíků dřeva. Dále bylo zmapováno kolem 25.000 dalších jedinců, kteří jsou čekateli na titul pozoruhodného stromu a jsou součástí lesních porostů, okrajů lesa, remízů a ostatních lesních ploch na Křivoklátsku.

Křivoklátsko je neohraničená oblast stejnojmenného regionu s komplexem lesa o výměře zhruba 40.000 hektarů, který je obhospodařován všemi vlastníky a správci lesa trvale udržitelným způsobem.

Autor: Miroslav Pecha, ředitel OPS Lesnický park Křivoklátsko