Areál mateřské školy V Parku bude rozkopaný od 16. června do 20. srpna. Opraví se tam zpevněné plochy, oplocení, venkovní osvětlení, vznikne nový zahradní přístřešek a úpravy čekají i zeleň. „Hlavní komunikace bude zachována živičná, pojezdné plochy budou ze zámkové dlažby nebo štěrkové a pochozí plochy z betonové dlažby. Stávající ocelové oplocení s podezdívkou ve střední části areálu bude nahrazeno jednoduchým pletivovým plotem doplněným keřovým živým plotem z různých druhů dřevin, který oživí hranici mezi školkou a areálem vedlejší družiny,“ popsala změny za pět milionů korun mluvčí radnice Kateřina Hradilová.

Stavební úpravy čekají v červenci i sousední družinu 2. základní školy, zaměřeny budou na šatny a sociální zařízení v prvním patře budovy. Za 760 tisíc korun se počítá s výměnou oken, zařízení, keramických obkladů a dlažeb i podlahy. Výměna čeká osvětlení a počítá se i s novým vybavením šaten. Velkou část nákladů by mohla pokrýt dotace.

Podobná akce se chystá také v 1. základní škole, kde bude po loňské revitalizaci rovněž zrekonstruováno sociální zázemí, a to ve všech třech podlažích. Projekt zahrnuje nové rozvody, dlažby, dveře a stropní podhledy, bude se tam také malovat. Akce za více než tři miliony korun začne 23. června, hotovo má být do 3. září.

V září v nových školních šatnách

Během léta by měl být dokončen projekt na rekonstrukci šaten ve 2. základní škole. Jeho cílem je rozšíření počtu šatnových kójí ve stávajících nevyhovujících šatnách školní budovy. Dále se vybuduje školní klub pro volnočasové aktivity.

Dlouhodobějším cílem je modernizace dílen a cvičné kuchyně v prvním patře této školy, na niž vznikl loni projekt. „V rámci rekonstrukce dílen mají být realizována opatření na snížení vlhkosti prostor, vybudována nová elektroinstalace, rozvody kanalizace, vody, topení a vzduchotechniky. Sklad, přípravna i univerzální žákovská dílna budou nově vybaveny,“ popsala Hradilová.

Také žákovské kuchyňky budou opraveny kompletně, od podlahy až po strop. Prostory budou nově vybaveny nábytkem i spotřebiči. Náklady se odhadují na osm a půl milionu korun, připravena je žádost o dotaci, která v případě úspěchu pokryje většinou nákladů.

Zatím neúspěšné bylo město se žádostí o dotaci na vestavbu učeben do podkroví 1. základní školy, kde náklady zřejmě přesáhnou 60 milionů korun. „Předchozí dotační výzva byla zrušena, a tak se připravujeme na novou. V úsilí o získání dotace nepovolíme,“ ujistila mluvčí radnice.

Šamotka čeká na výhodnější dotaci

V podkroví má vzniknout odborná učebna cizích jazyků, odborná učebna zeměpisu a ateliér digitálních animací. Do schodišťového zrcadla bude vestavěn výtah, který zajistí bezbariérovost stavby.

V plánu města je také snížení energetické náročnosti v mateřské školy Šamotka. „Odhad dotace činí milion korun při celkových nákladech, které se odhadují na téměř tři miliony. Dotace by tak pokryla zhruba třetinu oproti minulému programovému období, kdy by to bylo až 85 procent. Vzhledem k nevýhodnému poměru spoluúčasti a dotace nebyly žádosti o dotaci na tyto projekty zatím řešeny,“ uzavřela Hradilová.