Dům s čp. 55, kde sídlila Česká pošta, koupila obec zhruba před pěti lety. Vloni do objektu připojila plyn a nyní se dělají projektové přípravy na vznik bytu v podkroví, ale také společenské místnosti, která nyní chybí, neboť tu původní, jež sídlila v bývalém videoklubu, musela ustoupit dětské skupině. „Asi před třemi lety jsme zde zrušili obřadní síň, videoklub a společenskou místnost, neboť maminky potřebovaly někam dát své dvouleté děti, aby mohly do práce. Prostor pro posezení ovšem chybí, stejně tak obřadní síň, nyní oddáváme přímo na obci. Počítáme tedy v bývalém objektu pošty kromě těchto dvou místnosti také s menší kuchyňkou,“ plánuje starostka obce Dana Medřická. Ta odhaduje, že by mohla být rekonstrukce hotová během příštího roku.

V budově obecního úřadu vznikla nedávno v přízemí místnost pro schůze komisí a výborů. „Udělali jsme to proto, aby členové výborů a komisí nemuseli chodit nahoru na úřad, ale jen by si otevřeli spodek, neboť to tu máme zakódované. Je zde 12 židlí, stoleček, vybudovali jsme tam i nový záchod pro pracovníky i pro lidi v knihovně,“ přiblížila starostka.

Rozšíření kapacity školy

Základní školu nyní navštěvuje 34 dětí, počítá se ovšem s tím, že za dva roky by mělo být ratolesti o deset více, navíc školu vyhledávají i z okolí. Naštěstí je zde prostor pro rozšiřování, a to v podkroví. Vloni už zde vznikla nová ředitelna. „Ještě jsou v půdních prostorách dvě místnosti vhodné pro třídy, už jsme tam udělali rozvody a máme to připraveno. Jsou tam dveře, protipožární sádrokarton, takže by stačilo jen udělat vnitřky a vznikly by nové učebny,“ upřesnila Medřická.

Obec plánuje v budoucnu opravit školní kuchyň, ale také zateplit oba objekty školky. Jeden je určen pro děti od tří let, kterých je zde 28. V dětské skupině je 12 dětí.

Sokolovna potřebuje rekonstrukci

Jediným kulturním stánkem v Lišanech je sokolovna. Ta ovšem nepatří obci, ale fotbalistům. Obec ovšem na provoz a opravy pravidelně přispívá. „Víme, že by potřebovala rozsáhlou rekonstrukci, ale snažíme se fotbalistům pomoci alespoň příspěvky, když objekt není náš. Odsouhlasili jsme navýšení z 200 na 250 tisíc. Vloni zde udělali novou střechu díky dotaci z Národní sportovní agentury a my jim něco přispěli. Letos ji plánují vymalovat. Obec fotbalistům nabídla, že pořídí poté nové stoly a židle,“ popsala pomoc obce Medřická.

Opravy komunikací a nové byty

V Lišanech už jsou opraveny všechny místní komunikace. Nyní se počítá s rekonstrukcí okrajové ulice Na Chmelnici, kde vzniká nová zástavba a bylo zde prodáno 12 parcel. „Už máme projekt a budeme soutěžit. Chceme silnice začít realizovat ještě letos, kromě povrchu se počítá ještě s chodníky,“ informovala starostka.

Lišany mají nyní 674 obyvatel, ale obec se neustále rozrůstá. Kromě toho, že vznikají nové parcely pro rodinné domy, je rozestavěný také bývalý Valdštejnský dvůr, kde má vzniknout 50 až 80 bytů. „Nechceme ovšem, aby v souladu s územním plánem byla zastavitelnost vyšší, než je právě v územním plánu. A v případě, že by vzniklo až 80 bytů, znamenalo by to třeba 240 lidí navíc. To už by ale kanalizace asi nepobrala, protože má ekvivalent 700. Máme v této věci zainteresované právníky, aby soukromý investor splnil podmínky, podle toho se bude vše odvíjet,“ uzavřela Medřická.

