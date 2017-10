V Lišanech otevřeli workoutové hřiště

Lišany /FOTOGALERIE/ – Víte co je to workoutové hřiště? Pokud ne, tak si představte takovou posilovnu pod širým nebem. A tou se už pár dní můžou chlubit Lišany. Hřiště za 399 tisíc korun tu nechala vybudovat a zaplatila obec. A to proto, aby měli místní dorostenci možnost, kde trávit volný čas.

„Máme tu fotbalové hřiště, dětské hřiště a přemýšleli jsme, co by jsme postavili pro mladé. Pak nás na zastupitelstvu napadlo, vybudovat právě workoutové hřiště,“ uvedla starostka obce Lišany Dana Medřická. Barvy cvičebních prvků chtěli zastupitelé co nejvíce sladit s okolní přírodou, a tak vybrali barvy obecního znaku – žlutou, zelenou a hnědou. Obec počítá i s dalším využití přilehlého pozemku. „Plánujeme tu výstavbu volejbalového hřiště a stávající plechovou buňku chceme zrekonstruovat a využívat ji pro zázemí při konání různých obecních akcí,“ dodala Medřická. Po slavnostním přestřižení pásky, předvedli svojí exhibici členové Workout Rakovník. Diváci s nadšením pozorovali cviky, které kluci předvedli. Autor: Renáta Fryčová

