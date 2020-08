Zbečnem či Lodenicí v současnosti neprojedete. V obou obcích se totiž buduje kanalizace a práce zde budou pokračovat i v příštím roce. Ve Mšeci už mají hotovo a také v Kněževsi už mají za sebou další dvě etapy. Poslední dvě by měly být zrealizovány v následujícím roce.

Ilustrační foto. | Foto: SmVaK

Budování kanalizace ve Mšeci trvalo téměř dva roky a stavba byla předána 9. března, v současné době si občané stavějí kanalizační přípojky, kdy do pátečního dne bylo připojeno 108 domů. „Poté, co byla kanalizace předána, tam byla spousta nedodělků, na kterých ještě pracujeme. Čistírna už je také v provozu, připojeno je zhruba třicet procent,“ přibližuje starosta Mšece Jiří Loskot. Městys nyní řeší řadu problémů na čistírně odpadních vod. „Nefungují nám česla, přetéká to a už jsme měli asi šest havarijní stavů. Řeším to s dodavatelem, s technickým dozorem, problémy jsou pořád a jednoduchý rozběh to rozhodně není,“ posteskl si Loskot.