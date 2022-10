V Lubné chtějí opravit tělocvičnu i věž kostela. Řeší se i přístavba mateřinky

Do konce srpna následujícího roku by měla být hotová rekonstrukce tělocvičny u místní základní školy. To ovšem není jediná akce, kterou mají Lubenští v plánu. Řeší se rovněž přístavba mateřinky a obec chce rovněž investovat do opravy věže kostela, který byl převeden do jejího vlastnictví.

V tělocvičně za budovou lubenské základní školy se opraví podlaha. | Foto: Deník/Josef Rod