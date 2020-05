U lubenské osady Krčelák, která se nachází nedaleko silnice vedoucí na Pavlíkov, vzniká v těchto dnech nový rybník, který by měl v době sucha sloužit jako dvě nádrže.

Rybník pod Skalkou v Lubné | Foto: Deník/Šárka Hoblíková

Celková plocha nového rybníku bude mít zhruba půl hektaru. Bude rozdělen na dvě nádrže ve tvaru chodidla. „Jedna část bude menší a do ní bude voda natékat a pročišťovat se. Druhá část bude nátoková, voda zde bude stát a vznikne zde přepad. Pokud zde bude dostatek vody, ta by následně odtékala do Jalového potoka,“ přibližuje lubenský starosta Pavel Soukup.