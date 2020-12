„Měli jsme požadavky od města, abychom tělocvičnu udělali ještě o několik metrů větší, ale my ji děláme především pro naše žáky. Takto je postavená i dotace, kterou jsme na stavbu získali. Navíc ji pět let nemůžeme pronajímat,“ vysvětluje starosta obce Václav Kejla.

Dosavadní stará tělocvična v Lužné byla postavena již v padesátých letech. Svými rozměry nesplňovala požadavky základních rozměrů hracích ploch jednotlivých sportovních her, navíc do ní i zatékalo. Téměř sedmdesátiletý objekt proto neušel demolici a na jeho místě byly v polovině srpna vybudovány nové základy.

„Stavba je malinko zpožděná kvůli koronaviru. Stane se, že jedna parta onemocní a musí se shánět jiná. Měli jsme trošku problémy se střechou, kdy šla celá firma do karantény, ale půlku už máme hotovou a doufám, že do nového školního roku bude tělocvična připravena pro její využívání,“ věří Kejla. V přístavbě vznikne pouze sportoviště, neboť škola již disponuje rekonstruovanými šatnami i sociálním zázemím.

V tělocvičně bude prostor pro všechny základní míčové hry. Bude tu možné hrát basketbal, volejbal, vybíjenou, nohejbal, ale také futsal a tenis. Navíc v ní vznikne tribuna pro sto diváků.

Luženští vysoutěžili zakázku v celkové výši 21,6 milionu korun, přičemž dotace z Ministerstva financí činí 19,6 milionu korun. Nyní se bude vybírat firma, který dodá taraflexovou podlahu, sportovní náčiní, spouštěcí basketbalové koše, obklady a podhledy. Dovybavení již bude obec platit ze svého rozpočtu.

Nová přístavba bude mít rozměry 41 x 24,5 metru. Výška stropu tělocvičny činí sedm metrů, výška hřebene deset metrů.

Zdroj: Deník / Josef Rod

Do tělocvičny se dají umístit i dvě volejbalové hřiště, přesto ale nemá parametry profesionálního hřiště. „To by musela být tak o tři metry delší a o dva metry širší, aby byla okolo výběhová bezpečnostní plocha. Kromě žáků sem budou chodit jen místní organizace, které jsou v obci a budou zde sportovat přes zimu zdarma. V budoucnu by mohla sloužit i jako tréninková plocha pro závodní sportovce, například pro florbalisty,“ upozornil starosta, který také plánuje v okolí sportoviště vybudovat běžeckou dráhu.

„Už mám sehnaného projektanta. Ten navrhuje kromě dráhy dlouhé 60 metrů také doskočiště, aby děti nemusely vycházet ze školního areálu a měly vše při ruce. Škola má i multifunkční hřiště, které se nachází za ní, takže bude naprosto soběstačná,“ dodal Kejla.