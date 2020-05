/FOTOGALERIE/ Železniční muzeum v Lužné u Rakovníka už o tomto víkendu zatopí pod kotlem téměř sto let staré parní lokomotivy přezdívané „Všudybylka“. Návštěvníci si tak budou moci zpestřit zážitek z návštěvy muzea svezením ve vyhlídkových vozech tažených parní lokomotivou.

Den železnice 2019 v Lužné. | Video: Deník/Miroslav Elsnic

Muzeum ČD je do konce června otevřeno denně od 9.30 do 15 hodin, o víkendech až do 17 hodin. Vyhlídkové vozy, takzvané „dakary“ tažené parní lokomotivou, budou vyjíždět od točny až k odjezdovému návěstidlu železniční stanice a zpět vždy v celou hodinu, a to počínaje hodinou jedenáctou. Odjezd na poslední jízdu je naplánován na 15. hodinu. V případě velkého zájmu bude vyhlídkový vůz s lokomotivou jezdit vždy po půlhodině. Jízdné stojí čtyřicet korun a vybírá se ve vlaku.