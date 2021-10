V Kolešovicích pro změnu jeden z voličů hodil do urny špatnou obálku. Další vtipnou událostí bylo, kdy mobilní tým jednu z klientek místního domova seniorů musel nahánět na zahradě a nemohl ji najít, neboť se zapovídala.

Rakovnický zastupitel prozradil i další pikantnosti. "Jeden z voličů k nám také přišel a rozložil tři různé kandidátky na náš stůl a přál si, abychom mu poradili, kterou z těch tří stran má volit. Pak tu byli lidé, kteří po předložení občanky chtěli rovnou házet papír do urny, aniž by šli za plentu," prozradil Jan Mudra.

Největší perličky hlásili z mateřinky V Lukách. Zde si jeden starší pán spletl volební místnost, a tak jej poslali do jiné mateřinky - Klicperova. Jeden z voličů zde dokonce ukradl propisku, která byla přivázaná za plentou. "Někdy kolem čtvrté hodiny nám lidé hlásili, že chtějí zakroužkovat jména, ale chybí tam propiska. Já jim na to řekl, že propisku jsem tam osobně přivazoval a když jsem se tam šel podívat, opravdu tam nebyla. Někdo si ji odstřihl," smál se jeden z členů komise Jan Mudra.

/FOTOGALERIE/ Velice solidní účast hlásily volební místnosti v Mateřské škole V Lukách v Rakovníku, ale i v Kolešovicích, Kněževsi či v Senomatech. V rakovnické mateřince odvolilo za tři hodiny zhruba 25 procent voličů, podobnou účast hlásili po 17. hodině i v Kněževsi, kde za tři a půl hodiny odvolilo dvě stě z osmi set oprávněných voličů. V Kolešovicích ve stejné době zhruba 150 z 600, podobné to bylo i v Senomatech. Zde odvolilo za čtyři hodiny více než 250 voličů.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.