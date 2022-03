„Cílem schůzky bylo, abychom společně s vedením města a dobrovolníky postupovali cíleně a koordinovaně. Ke čtvrtečnímu dni bylo na Rakovnicku zaregistrováno přes 250 ukrajinských uprchlíků, 70 přímo v Rakovníku. Velká část z nich jsou děti, od nejmenších po středoškolský věk,“ konstatoval Koloc.

Mateřská škola Vinohrady byla vybrána proto, že má jako jediná z rakovnických mateřinek volnou kapacitu. Vedení města nyní shání učitelku, která umí rusky. Pomáhat jí budou s dětmi dvě Ukrajinky, které zaměstná přímo město. „Chceme, aby se děti postupně rozdělovaly do základních škol. Nejvíce volného místa má rakovnická trojka, která může pojmout 30 až 70 dětí. Dva ukrajinské žáky už má v druhé a šesté třídě,“ informoval Koloc.

Dorazilo přes 17 tisíc běženců. Středočeský kraj je na hraně ubytovacích kapacit

Připraveny na příjem studentů jsou i střední školy, konkrétně ekonomka, zemědělka, gymnázium a průmyslovka. „V případě zájmu každá ze škol je schopna nějakého studenta pojmout. V nejbližších dnech a týdnech se bude řešit, jak by se studentům uzpůsobila výuka a co konkrétního by mohli do konce školního roku dělat,“ sdělil Koloc.

Různé organizace také nabízí ukrajinským dětem mnoho volnočasových aktivit. Jedná se například o dům dětí a mládeže, centrum Drak, skaut či další kroužky a sportovní kluby. „Potřebujeme pro děti vymyslet aktivity, aby maminky mohly pracovat. Jsou tu volná místa ve Valeu, Rakoně, ale vznikají i další pracovní místa,“ pronesl Koloc. Následovat podle něj budou i další schůzky s řediteli škol i předsedy nejrůznějších organizací podle toho, v jakém počtu budou na Rakovnicku proudit další uprchlíci.