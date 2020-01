Petice, pod kterou se již podepsalo k pondělní dvanácté hodině 374 obyvatel, má jediný cíl - tím je zamezení výstavby průmyslových hal v okolí Mackovy hory u Nového Strašecí. Podle petičního výboru by průmyslové haly přinesly jen negativní dopady, a to nejen týkající se životního prostředí, ale také bezpečnosti a také budoucího vzhledu města.

K podpisu vyzývá i opoziční zastupitel Pavel Novák (Společně pro Nové Strašecí a Pecínov). Právě Pavel Novák před časem po zastupitelstvu chtěl, aby přijalo usnesení o uspořádání místního referenda, aby o budoucím využití lokality rozhodli občané. Pro svůj návrh ale nakonec podporu v podobě nadpoloviční většiny přítomných zastupitelů nezískal.

„Tato petice není ze sta procent to, co bych chtěl. Chtěl jsem, aby se k věci konalo referendum a to rozhodlo s maximální možnou silou o téhle dlouho se vlekoucí věci. Referendum by bylo podle mne optimální a nejvíce legitimní řešení, ale neprošlo, takže díky za petici, která vytváří tlak na zastupitelstvo,” napsal Pavel Novák na svém profilu na sociální síti.

Opoziční zastupitelé už se také nechali slyšet, když navrhovali vyhlášení referenda, že vnímají územní plán v současné podobě jako platný a účinný a developerské firmy tak podle nich zcela legitimně požadují, aby město neotálelo a pořídilo územní studie, případně samy nabízejí územní studii pořídit.

Zatím nelze ani kopnout

Zprávy o tom, že se lokalita kolem Mackovy hory promění v zóny s průmyslovými halami a že již město jedná s developery, považuje starosta města Karel Filip (ČSSD) za dezinformace hraničící s poplašnou zprávou a připomíná, že zmíněná lokalita je od devadesátých let vedena jako průmyslová zóna.

„Nelze se tedy divit nejednomu developerovi, že si zde tvoří grafické návrhy různých staveb, v tom mu nelze zabránit. Stejně tak nelze zabránit developerům, aby jednali se soukromými vlastníky pozemků zóny a uzavírali s nimi například smlouvy o budoucích kupních smlouvách. Město v zóně má také několik pozemků, žádný z nich nikomu neprodalo a ani neuzavřelo budoucí smlouvu,” sdělil starosta Karel Filip.

V jeho dopise také stojí, že v současné době neexistuje na danou lokalitu takzvaná územní studie, která má upřesnit zastavitelnost plochy. O její pořízení rozhoduje zastupitelstvo města, dokud nebude, nelze v lokalitě „ani kopnout”. „Nikdo v průmyslové zóně severozápad nestaví a dlouho stavět nebude, jestli vůbec,” uzavřel starosta.

Chtějí finanční analýzu

Ve středu od 18 hodin se v přednáškovém sále Městského úřadu Nové Strašecí uskuteční jednání výboru pro strategický rozvoj města, které je přístupné veřejnosti. Jednat se tu bude mimo jiné také o finanční analýze. Tu si chce město nechat vypracovat, aby vědělo, s čím počítat v případě, že by došlo ke změně v územním plánu pro lokalitu kolem Mackovy hory.