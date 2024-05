Nový rok 2025 začne za více než sedm měsíců, Novostrašečtí již mají jasno, jak jej oslaví. Zatímco někde se rozhodli pro laserovou či dronovou show, případně videomaping, v Novém Strašecí ctí tradice. „Zabývali jsme se všemi možnostmi. Současná cena novoročního ohňostroje se pohybuje kolem 35 tisíc. Naopak několikaminutovou laserová show vyjde již na statisíce. Co se týče videomapingu, ten by šel těžce realizovat, neboť jediné místo, které se nabízelo, bylo na Růžku, ale tam to nejde, neboť jsou všude v okolí vzrostlé lípy, které by návštěvníkům bránily ve výhledu,“ vysvětlil starosta města Karel Filip.