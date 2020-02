V Novém Strašecí opět pokračují práce na dostavbě kanalizace a nové čistírny odpadních vod. Investiční akce za zhruba 109 milionů korun bez DPH začala před více než rokem a nyní se uskutečňuje výstavba kanalizačního řadu v lokalitě Na Pískách u Rudské ulice směrem k ulici Nad Tratí a také ve spodní části ulice Nádražní ke křižovatce s ulicí Nad Tratí.

Ilustrační snímek | Foto: Deník

Poté by měla následovat výstavba gravitační a tlakové kanalizace Rudskou ulicí, a to do křižovatky s ulicí Obětí okupace. Následně by měla přijít na řadu také vrchní část ulice nádražní a přilehlé ulice Nad Nádražím, Pod Větrákem a Nad Větrákem. V příštím roce by mělo dojít k výstavbě kanalizace v ulicích Na Fortně a Na Hrázi a v části ulice Na Spravedlnosti.