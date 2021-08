Co se týče Topinkovy ulice, jedná se o padesátimetrový úsek na severní straně začínající u kontejnerového stání ke křižovatce s ulicí Křivoklátskou. Rekonstrukci bude mít na starost místní společnost Technické služby, která celou akci provede za více než tři sta tisíc korun.

Mnohem více bude stát rekonstrukce chodníku v Rabasově ulici. Společnost ČEZ zde v první polovině roku realizovala pokládku vedení do chodníku na jižní a jihozápadní straně ulice. V těchto dnech by měla začít samotná rekonstrukce, která by měla být hotová v průběhu září a provede ji opět společnost Technické služby ve spolupráci se spol. Stavkom Veletice. Obnovu chodníku v šíři 1 a půl metru bude spolufinancována také společností ČEZ, celkové náklady činí 1,1 milionu korun.

Právě v tomto místě přitom město zvažovalo chodník nahradit zeleným pásem s parkovacími stáními. Novostrašecká radnice ovšem od této možnosti nakonec ustoupila. „Bylo to na žádost občanů, kteří mají rodinné domy podél rekonstruovaného chodníku. Lidé jednoznačně preferovali původní provedení, tedy chodník pro pěší,“ vysvětlil starosta města Karel Filip.

Nový chodník bude proveden ze zámkové dlažby, původní chodník byl s asfaltovým povrchem.

Kromě toho se začnou opravovat v nejbližších dnech také ulice a chodníky po dostavbě kanalizace. Jedná se o ulice Na Spravedlnosti, Nad Větrákem a Nádražní. Kompletní oprava všech tří ulic by měla město vyjít na téměř 9 milionů korun.