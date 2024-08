„Po zkušenostech je téměř jisté, že asi není v lidské moci zajistit pískoviště, které by vyhovovalo hygienickým normám. Snažila jsem se jej zabezpečit, jak to šlo, aby nedocházelo ke znečištění. Jeden kluk ho tam chodil každý den přikrývat, ale jinak to tam bylo celý den otevřené, děti to po sobě logicky nezatáhnou a hygiena neupozorní, kdy tam přijde a nabere vzorky. A v případě opětovného porušení hygienických předpisů hrozí městu až dvoumilionová pokuta. Proto jsme po upozornění hygieny pískoviště zavřeli, zabezpečili a hned další den Technické služby odvezly písek. Následně jsme se přiklonili k nahrazení pískoviště jiným herním prvkem. ,“ vysvětlila Lenka Pelcová, vedoucí odboru kultury, sportu a rodinné politiky města.

Rákosníčkovo hřiště bylo vybudováno společností Lidl v Rakovnické ulici nedaleko obchodu. „Hřiště je koncipováno tak, že se zde nachází všechny základní herní prvky, které jsou v pořádku. Oslovila jsem společnost Lidl, jestli je možný dodatek ke smlouvě, neboť je zde uvedeno, že všechny herní prvky zde musí být po dobu trvání smlouvy. Tu jsme obnovili vloni po deseti letech a uzavřeli další na pět let. Nakonec jsme se domluvili, že uděláme dodatek ke smlouvě a nahradíme pískoviště trampolínou,“ uvedla Pelcová.

Trampolína bude menších rozměrů, a to i vzhledem k umístění ostatních herních prvků. „Je tam potřeba nějaký ochranný prostor kolem. Pískoviště bylo větší, takže jsem vymyslela technický postup. Uděláme tam dřevěný rám, zbytek zavezeme zeminou, ta se utuží, těsně než přijede firma s trampolínou, dáme prkna pryč a začátkem října by ji měla přijet nainstalovat,“ uzavřela vedoucí odboru kultury, sportu a rodinné politiky města.