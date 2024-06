Volby do Evropského parlamentu na Krakovci.

Celkem 35 a půl procenta lidí přišlo k volebním urnám na Rakovnicku, aby vhodili svůj hlas některé z kandidujících stran do Evropského parlamentu. Více než 30 procent z nich volilo ANO. Druhá s odstupem skončila koalice SPOLU, které vhodilo hlas necelých 18 procent.

Celorepublikové výsledky voleb do Evropského parlamentu 2024:

Berounské výsledky voleb do Evropského parlamentu 2024:

Už popáté si Češi volili své zástupce do Evropského parlamentu. Volby se konaly první červnový týden, v Česku konkrétně v pátek 7. a sobotu 8. června. Jak eurovolby 2024 dopadly. Jaké nové europoslance si Češi zvolili. A samozřejmě rychlé a podrobné výsledky ihned po jejich zveřejnění. To je speciál Deníku Volby do evropského parlamentu 2024.