„Do místnosti je bezbariérový přístup, přes chodbu se nacházejí toalety, je tam i připojení k internetu,“ připomněl starosta města Karel Filip.

Přihlásit do systému se zatím mohou občané starší 80 let, a to už nyní. V Novém Strašecí je seniorů v tomto věku 246. V první fázi bude očkována právě věková skupina 80+ a obyvatelé pečovatelského domu.

„Jsme si vědomi, že s přihlášením do systému může mít starší generace problém. Lidé se mohou obrátit na pracovnice POSEZu, který má sídlo v domově seniorů, nebo na pracovnice městského úřadu,“ dodal Filip. Telefonní čísla naleznou zájemci na webu města (Vše o očkování 80 +).

Občané Nového Strašecí budou moci využít službu Senior taxi, která je dopraví do příslušného očkovacího centra.