Co se týče budovy bývalé optiky v ulici Čsl. Armády, budou zde vyměněny výlohy i dveře do komerční části a také vchodové dveře do bytové části. Truhlářství Vališ akci provede za více než čtvrt milionu korun. „Aktuálně s projektantem a městským architektem se připravuje dokumentace pro rekonstrukci fasády, na kterou máme pro letošní rok alokovanou částku dva miliony korun,“ uvedl starosta města Karel Filip.