/FOTOGALERIE/ Novostrašecká základní škola J. A. Komenského se v minulých dnech zaplnila budoucími prvňáčky a jejich rodiči. Uskutečnil se zde totiž zápis do prvního ročníku, kterého se účastnilo 116 dětí. Další tři děti přijdou v náhradním termínu.

V novostrašecké základní škole se uskutečnil zápis do prvních ročníků. | Foto: Ivana Rezková

Oproti loňsku se jedná o mírný pokles, vloni se do tohoto školního roku včetně odložených docházek zapsalo 131 současných prvňáčků. „I tak je to ovšem velký počet. Sto pět nových dětí je oficiálně zapsáno, dalších sedm má odklad, 4 dětí ještě nemají zápis zcela uzavřen a potřebujeme od rodičů dodat potvrzení. A tři děti se nemohly dostavit například z důvodu nemoci. Pokud jich bude kolem těch 120, není jisté, zda se vytvoří 4 nebo i 5 tříd. Personálně by se to mělo pokrýt, horší to bude s kapacitou tříd, ta už je na hraně,“ popsala učitelka novostrašecké školy Pavlína Tondrová s tím, že oficiální výsledky zápisu budou známy do konce května.

V Čisté bude v září čtrnáct prvňáčků. Už mají za sebou zápis do školy