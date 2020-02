Na situaci kolem šířícímu se koronaviru po Evropě reagují pečovatelské domovy na Rakovnicku různě. V Domově seniorů Nové Strašecí už přijali razantnější opatření, které doporučuje Česká lékařská i lékárnické komora, v Rakovníku či Kolešovicích zatím funguje standardní provoz.

Ilustrační foto. | Foto: Archiv Deníku

Nyní jsou k dispozici u všech vchodů při vstupu do objektů elektronické zásobníky dezinfekcí. Každý, kdo přijde, je tedy povinen strčit si ruce pod zásobník, aby dostal dávku dezinfekce. „Snažíme se naše klienty sledovat, pokud budou kašlat a chrchlat. Nepřichází v úvahu, že by bylo ohnisko výskytu u nás, ale mohou přijít do styku se svojí rodinou, která třeba vyjede na lyžařský zájezd do Itálie, a tak se je na to snažíme upozornit. Je potřeba, aby dodržovali hygienická pravidla, a to i pečovatelé,“ vysvětluje Miluše Jůnová, ředitelka Domova seniorů, Domova Pohoda a Domova Oáza v Novém Strašecí.