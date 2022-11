Novostrašečtí by v příštím roce rádi pokračovali ve stavebních úpravách galerie Viktora Olivy, kterou používají jako multifunkční prostor. Jejich součástí by byla například výměna oken. „Potřebujeme také postupně obměnit staré rozvody, které jsou v žalostném stavu. Nedávno na několika místech tekla voda ve sklepení, museli jsme zde měnit potrubí, což byla investice za 240 tisíc korun,“ sdělila Pelcová. Palčivým problémem jsou také odpady, potřeba je rovněž výměna parket na sále.

V Kulturním centru Rakovník byly v plánu mobilní turnikety, ale také rolovací plátno do kina, které by výrazně zvětšilo projekční plochu. Obě investice se ale odkládají. „Mrzí nás to, ale nechceme po zřizovateli žádné velké peníze, už tak má město spoustu výdajů. Hlavně jsme rádi, když nám přidají na elektriku a teplo, což nejsme schopni zaplatit. Energie se zdražily trojnásobně,“ poznamenal ředitel kulturního centra Jiří Karel.

Kulturní centrum upravovalo ceník na konci dubna, kdy bylo nuceno zdražit za pronájmy, ale pouze zhruba o dvanáct procent. „Jednalo se o kosmetickou úpravu cen, zdražovat už neplánujeme, pouze bychom přišli o nájemce. Ani vstupenky nelze zdražovat do nekonečna, už nyní chodí jak do kina, tak na koncerty o třetinu méně lidé, než normálně,“ konstatoval Karel.

Co se týče akcí, po dlouhé době bylo vyprodáno na talkshow Karla Šípa, další větší vystoupení je v plánu 30. listopadu, jedná se o koncert Janka Ledeckého. Na první svátek vánoční se opět po pauze uskuteční koncert kapely Brutus.