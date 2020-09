Na cedulích, které vznikly ve spolupráci s rakovnickým a Národním muzeem, se mohou turisté dozvědět základní informace o keltské vesnici i samotném nálezu. Úprava stezky se uskuteční až po převodu pozemků.

„Keltská stezka zatím není naše, ale současný majitel ranče a obory Libeň nám přislíbil, že nám stezku prodá. Až tedy bude naše, budeme se ji snažit dále upravit, ale zatím se tam toho moc dělat nedá,“ vysvětluje starostka Mšeckých Žehrovic Romana Metelková.

Co se týče samotné výstavy, ta bude k vidění v novostrašeckém muzeu v sobotu od 10 do 18 hodina a v neděli od 9 do 17 hodin doplní i sobotní doprovodný program na Komenského náměstí.

Novostrašečtí zastupitelé také letos odsouhlasili umístění zvětšeniny hlavy Kelta na kruhový objezd poblíž nájezdu na dálnici D6. Podle novostrašeckého starosty Karla Filipa se i v tomto případě čeká na převod pozemků.

„Zatím tam nemůžeme nic dělat, protože kruhový objezd je v majetku Ředitelství silnic a dálnic. Předávat se má až s dostavbou úseku D6 na konci roku. O umístění se tedy ještě bude jednat,“ dodal Filip.