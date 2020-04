Ve školní budově, která je pro žáky v současnosti uzavřena, se čile staví a řemeslníci využívají nepřítomnosti žáků a učitelů také k rekonstrukcím, které se měly provádět až v létě. „Všechno špatné je k něčemu dobré. Stavební firma má nyní relativně volné pole působnosti a stavba běží na plné obrátky,“ hlásí starosta Jesenice Jan Polák.

Ve Školní ulici, kde areál základní školy sídlí, rovněž začala revitalizace zdejšího sídliště. Konkrétně se jedná o etapu 3.1, která zahrnuje okolí bytových domů čp. 325 a 351. Vedle zřízení nových parkovacích míst zde vznikají také nové chodníky a veřejné osvětlení, opravy se dočká i obslužná komunikace vedoucí k domům.

„Ta se dělá z betonové dlažby, což by mělo mít pozitivní vliv na vsakování vody, neboť do kanálů jí odteče pouze část. Také u parkovacích stání je použita dlažba s velkými mezerami, jako je to třeba vidět u obchodu Billa v Rakovníku,“ přibližuje jesenický starosta.

Náklady na tuto etapu, která by měla být dokončena do konce června, činí tři milionu korun, dotace ze Středočeského kraje je téměř 1,7 milionu korun. Na ni by měla navazovat etapa 3.2, která zahrnuje okolí domů čp. 314 – 317. „Sídliště u prostranství školy postupně revitalizujeme již od roku 2013, protože je zde několik bytových domů a paneláků. Zásadní je hlavně zvýšení kapacity parkovacích míst, neboť zde neparkují pouze lidé, kteří tu bydlí, ale i ti, kteří odvážejí děti do školy. Dbáme tedy i na bezpečnost dětí,“ zdůrazňuje Jan Polák.

Nedaleko sídliště v domě čp. 420, kde v současné době sídlí pobočka České pošty, by v budoucnu mohla vzniknout rovněž poliklinika, ale také byty pro učitele a lékaře. „Je to bývalý objekt ředitelství státního statku. Město ho koupilo pomocí úvěru, aby tam nevznikla ubytovna a nyní řešíme, jak tento rozlehlý objekt využít,“ nastiňuje starosta Jesenice.

Jednou z vizí je zřízení malé polikliniky. „Všechny ordinace, které máme, jsou v soukromých objektech. S ohledem na to by byla poliklinika zajímavým řešením. Předpokládáme, že by zde byly i služební byty pro lékaře, případně učitele a v jedné části by tam mělo být ještě výjezdové stanoviště zdravotnické záchranné služby. Víceméně by se jednalo o doplnění rakovnické záchranky,“ vysvětluje Jan Polák.

Rozsáhlý objekt nabízí i řadu dalšího prostoru, například pro technické zázemí technických služeb. „Mohly by zde vzniknout garáže a další věci, objekt je opravdu ohromný. Proto vznikla studie, abychom věděli, co všechno je zde možné zřídit a jaká je možnost využití dotací,“ dodává Jan Polák.