„Napadlo mě udělat menší okruh pro rakovnické cyklisty, kdy nemusí jet až ke Kralovicím, ale mohou se přes naši obec vrátit zpět. Tím zviditelníme jak naši malou vesničku, část zrekonstruované trasy, ale i obec Otěvěky, což je tak trochu konec světa, žádná další silnice z ní nevede, ale podle mě stojí za to tuto obec také vidět,“ přibližuje důvody, které vedly k realizaci projektu a jeho následnému přihlášení do participativního rozpočtu, místostarostka obce Žďár Monika Honzíková.

Cyklotrasa bude měřit zhruba 9 kilometrů a obec bude v její realizaci spolupracovat s Českým svazem turistů. V průběhu srpna se uskuteční výběrové řízení na opravu části cesty, která by měla vyjít přibližně na 80 tisíc korun, v září by se cyklotrasa měla realizovat a nejspíš v říjnu dojde k vyznačení cyklotrasy Českým svazem turistů. „Mapy a další doplňky jako lavičky či koše již máme objednané a myslím si, že nejpozději v říjnu by mělo být vše hotové,“ předpokládá Honzíková.

Součástí cyklotrasy budou i dvě odpočinková místa s turistickou mapou.