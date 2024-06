Vloni obec investovala do školky, kde předělával způsob vytápění. Ve starém rozlehlém domě byla akumulační kamna. „I přesto, že tam byla vyměněná okna, snažili jsme se zateplit tam i strop, aby tam to teplo utíkalo, ale ve finále jsme museli předělat i vytápění. Nyní jsou ve školce udělané rozvody ústředního vytápění, protože jednak tím budeme vysušovat zdivo, protože ten dům je velký sám o sobě. Dělali jsme i sanace zdiva. Nový způsob vytápění opravdu pomohl. Topíme peletami a pořídili jsme kotel na pelety, ale je to rovnou připravené i na elektrokotel, takže kdyby se v budoucnu cokoli stalo, klidně by tam šla připojit fotovoltaika nebo tepelné čerpadlo,“ poznamenala Miksová.

Co se týče samotné výstavby vodovodu, starostka odhaduje, že k ní dojde nejdřív v horizontu čtyř až pěti let. „Komunikujeme to s resortem a je tam možnost se připojit na rakovnický vodovod, ale je to ve fázi příprav. Musíme si nechat zaktualizovat projekt, který je asi dvanáct let starý, abychom vůbec věděli, jak se od té doby hnuly finance. Peníze šetříme pomalu a spoluúčast je opravdu velkým zatížením a tím, že ještě deset let budeme splácet také kanalizaci, tak je běh na dlouhou trať,“ uvědomuje si starostka a dodala, že dotace by měla pokrýt zhruba tři čtvrtiny nákladů, které se budou pohybovat v řádu nižších desítek milionů.

Naopak v nedaleké Malinové během jara výstavba vodovodu finišuje a na řadu přijdou opravy místních komunikací po položení vodovodních trubek.