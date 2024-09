Agrofinal má sídlo v Praze a má působnost v každém regionu v Čechách, na Moravě i na Slovensku. „V České republice máme dvě logistická centra, jedno je nedaleko ve Zbirohu, které logisticky zabezpečuje regiony v této části osivy, druhé je v Ořechově, což je na Moravě. Jedno máme ještě na Slovensku. Pan Pelc je než regionální obchodní zástupce, který má na starosti právě okresy poblíž Rakovnicka. V České republice máme 100 testovacích míst na kukuřici, tedy sto takovýchto lokalit, kde hledáme plasticitu materiálu a v podstatě hybrid, který dokážeme individuálně a na míru zemědělci z daného podniku jednoznačně doporučit na základě výsledků z daného teritoria. Cílem tedy je být co nejblíže k farmáři, vnímat, co potřebuje ve svých podmínkách,“ přiblížila ředitelka společnosti Henrietta Dolinská s tím, že Polní den se v Pavlíkově koná vůbec poprvé.

Polní den v Pavlíkově. | Video: Deník/Josef Rod

Jiří Pelc měl pod kontrolou celou vegetaci třinácti hybridů, jejichž vhodnost pro danou oblast následně představil obchodní ředitel společnosti Milan Spurný, který poukázal na plusy, přidanou hodnotu a další důležité informace. Následně se vyhodnocovalo, jaký materiál je nejvíce plastický a hodný pro danou oblast „Chceme to vidět optikou zemědělce, musíme zadat klimatické podmínky, do kterých se máme umístit. Materiál musíte rok předtím vyrobit a dva roky předtím musíte vyrobit mateřské komponenty. Musí být také zaregistrován. Následně se organizuje výroba, aby osivo bylo k dispozici farmářům na logistickém centru. Přes naší poradenskou službu se snažíme vyvíjet aktivity, které napomáhají zemědělské veřejnosti se orientovat v širokém portfoliu a vytvářet podmínky, které jsou pro ně akceptovatelné. Minulý rok jsme prošli fúzí a máme dvě obchodní značky, vlastní balení. Pod skupinou Agrofinal najdete osivo od začátku do konce,“ popsala Dolinská.

Zájem regionálních zemědělců nebyl v Pavlíkově takový, jak by ředitelka společnosti očekávala. „Je to škoda, přitom práce, která spočívá v daném pokusu, aby to bylo možné následně takovouto formou prezentovat, není zrovna malá. Pole se musí přesně vysít, je označené podle jednotlivých hybridů a následně po čase se vegetace nějakým způsobem hodnotí. Je důležité, aby se o výsledek dalo opřít, jaký má daný hybrid výnos v těchto podmínkách. Jsme si vědomi situace, jaké dnes v zemědělství je, jakému tlaku musíme čelit, jaké jsou ceny komodit na výkup, jak nám z nich stoupají náklady a jaký je problém s pracovní silou. Práce zemědělce je těžká, a i veřejnost si musí uvědomit, že to máslo, které si koupí v Tescu, nepochází z Tesca. Takže to je koření zemědělství a propojení s námi všemi. Přála bych si, aby spotřebitel viděl tu těžkou práci zemědělce a co obnáší. Je třeba, aby se vytvářely takové podmínky, aby zemědělství zůstalo v Čechách, půda zůstala u nás a zemědělství patřilo českým zemědělcům,“ pronesla Dolinská.

Do Pavlíkova byli pozváni zemědělci, kteří se dozvěděli hodnotné informace o jednotlivých hybridech a byli jim poskytnuty vzorky osiva, aby si je u sebe mohli odzkoušet na svých lokálních testovacích plochách a viděli rozdíl mezi jednotlivými materiály. „I po tomto dni budeme oslovovat další zemědělce z regionu a bude jim to ukazovat individuálním přístupem,“ konstatovala ředitelka.

Obchodní ředitel společnosti Agrofinal Milan Spurný následně představil vize společnosti. „Naším cílem je, aby v těchto nelehkých dobách, které nás čekají, a to i v rámci různých restrikcí ze strany Evropských unie, nabídnout materiály, které jsou určeny přímo na konkrétní zemědělské podniky a pasovat na míru, protože například kukuřice se stává plodinou mikroklimatu. Takže to, co funguje v jednom regionu nefunguje v druhém. Je tedy třeba, aby zemědělec, který bojuje s ekonomikou, dostal prostě takový produkt, který přispěje k tomu, aby ta ekonomika u něj byla zisková,“ uzavřel Spurný.