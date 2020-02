Oprava to bude náročná. Součástí projektu je i oprava kruhového objezdu Stochov-Slovanka. Některými obcemi nebude možné projet vůbec, jinými kyvadlově.

Navíc dojde i ke zbourání a znovu postavení hned tří mostů. „A to během jednoho roku. Nebude to snadné,“ předeslal Karel Dittrich, zástupce zhotovitelské firmy Silnice Group. Rovněž zdůraznil, že stavaři jsou si vědomi toho, že je to komplikace, ale bylo podle něj zvoleno nejlepší řešení. „Je lépe vše udělat najednou v jednom roce, než abychom úsek rozkopali a následně na tom dělali dvě sezóny, to by bylo ještě horší,“ řekl.

Celkově bude opravena silnice v délce 15 kilometrů.

Na komunikaci, kterou Středočeský kraj opravoval zčásti už vloni, je letos vyčleněno pro Kladensko 115 milionů korun a v úseku na Rakovnicku 35 milionů korun bez DPH. „Na projekt byla poskytnuta dotace z evropských prostředků,“ sdělila mluvčí Středočeského krajského úřadu Helena Frintová.

Vloni stály opravy „Karlovarky“ 41 milionů korun bez PDH. Příští rok budou opravy finišovat, podle Frintové se však bude jednat už jen o drobné dokončovací práce.

Autobusy pojedou jinudy

Kromě individuální dopravy se od pondělí změní trasy hned sedmi autobusů. Dojde i ke změnám časů. V Kamenných Žehrovicích, Doksech a Velké Dobré se mění i umístění zastávek.

Změněny budou linky 305, 365, 386, 555, 619, 625. Linka 629 bude okružní s výjezdem a cílem v Kladně,“ upozornil ředitel kladenské ČSAD MHD Ludomír Landa.

Někde skřípou zuby, jinde paradoxně dopravní omezení vítají. Například ve Velké Dobré zažijí místní klid, když přes jejich vesnici nebudou jezdit auta na Doksy.

Posvícení v ohrožení

Už teď má ale těžkou hlavu například starosta Tuchlovic Jaroslav Pošta. U nich začnou opravy silnice v létě a provoz bude kyvadlový, tradiční říjnové posvícení, které je soustředěno na plochu náměstí, je tak v ohrožení. „Odboru dopravy budeme navrhovat, že posvícení uskutečníme v menší míře, než je zvykem. Pokud souhlasit nebudou, posvícení neuděláme,“ potvrdil Pošta.

Ze všech nejvíce se pak dotkne nadcházející uzavírka Kamenných Žehrovic. Zde zbourají hned dva ze tří silničních mostů. Obec bude téměř odříznutá od světa. Místním občanům i tak nezbude nic jiného, než si na změny zvyknout a vydržet do listopadu.

Etapy plánované uzavírky

Uzavírka úseku mostu ev. č. 606-010 (mezi obcí V. Dobrá a Doksy)

Termín uzavírky: 2. března 2020 – 30. října 2020

Popis uzavírky: vyloučen provoz na silnici II/606, ul. Karlovarská, v úseku 1,636 (křiž. s III/2015) – 2,000 (před obec Doksy). Délka objížďky: 4,665 km Popis objížďky: objížďka je vedena v trase po III/2015, obec Družec, III/2016, obec Doksy, obousměrně. Objízdná trasa bude změněna v souvislosti s další etapou (bod č. 2)



Uzavírka úseku v obci Velká Dobrá

Termín uzavírky: 30. března 2020 – 27. července 2020

Popis uzavírky: vyloučen provoz na silnici II/606, ul. Karlovarská, od křiž. s MK ul. Unhošťská v obci Velká Dobrá po křiž. s III/2015 (směr Družec).

Délka objížďky: 7,089 km Popis objížďky: objížďka je vedena v trase po III/2384, Kladno, II/238 a III/2381, Doksy, obousměrně.



Uzavírka úseku v obci Doksy

Termín uzavírky: předpoklad 1. září 2020 – 30. října 2020

Popis uzavírky : vyloučen provoz na silnici II/606, ul. Karlovarská od mostu ev. č. 606-010 po křiž s III/2016 ul. Družstevní v obci Doksy.

Délka objížďky: 4,6 km Popis objížďky: objížďka je navržena po III/2015, Družec, III/2016, Doksy, obousměrně.



Částečná uzavírka úseku v obci Doksy

Termín: předpoklad 29. června 2020 – 31. července 2020

Popis uzavírky : provoz na silnici II/606, ul. Karlovarská od křiž s III/2016 ul. Družstevní po křiž s III/2382 ul. Jos. Janouše v obci Doksy.

Provoz bude veden střídavě jedním jízdním pruhem a řízen světelnou signalizační soupravou.



Uzavírka mostů ev. č. 606-011 a 012 (v obci Kamenné Žehrovice)

Termín uzavírky: 2. března 2020 – 27. listopadu 2020

Popis uzavírky: vyloučen provoz na silnici II/606, ul. Karlovarská tř., v úseku 4,380 (křiž. s MK Na Turyni) – 4,490 (křiž. s MK Pod Horkami). Délka objížďky: 8,320 km

Popis objížďky: objížďka je vedena v trase po II/238, III/2381, III/2382, obec Tuchlovice-Srby, obec Tuchlovice, II/606, obousměrně.



Uzavírka mostu ev. č. 606-013 (v obci Kamenné Žehrovice)

Termín uzavírky: 2. března 2020 – 27. listopadu

Popis uzavírky: I. etapa - vyloučen provoz na silnici II/606, ul. Karlovarská tř., v úseku 5,164 (křiž. s Politických vězňů) – 5,210 (křiž. s ul. V Koutě). II. etapa - v úseku 5,164 (křiž. s Politických vězňů) – 5,265 (křiž. s III/2018 ul. Žilinská).

Délka objížďky: 8,320 km Popis objížďky: objížďka je vedena v trase po II/238, III/2381, III/2382, obec Tuchlovice-Srby, obec Tuchlovice, II/606, obousměrně.



Částečná uzavírka úseku v obci Kamenné Žehrovice

Termín uzavírky: 30. března 2020 – 31. července 2020

Popis uzavírky: úsek sil. II/606, ul. Karlovarská, od křiž. s III/2018, ul. Žilinská po připojení komunikace k areálu spol. Destone, Proficolor.

Provoz bude veden střídavě jedním jízdním pruhem a řízen světelnou signalizační soupravou.



Uzavírka úseku Kamenné Žehrovice (střed)

Termín: předpoklad 1. září 2020 – 31. října 2020

Popis uzavírky: úsek sil. II/606, ul. Karlovarská, mezi objekty ev. č. 606-12 – 606-13.

Délka objížďky: viz. bod 1. a 2. Popis objížďky: viz. bod 1. a 2.



Částečná uzavírka úseku v obci Tuchlovice

Termín uzavírky: 13. července 2020 – 9. října 2020 Popis uzavírky: úsek sil. II/606, ul. Karlovarská, od 6,835 (začátek obce) po 7,515 (střed obce). Provoz bude veden střídavě jedním jízdním pruhem a řízen světelnou signalizační soupravou.



Částečná uzavírka úseku v obci Tuchlovice

Termín uzavírky: 12. října 2020 – 27. listopadu 2020

Popis uzavírky: úsek sil. II/606, ul. Karlovarská, od 7,515 (střed obce) po 8,155 (konec obce). Provoz bude veden střídavě jedním jízdním pruhem a řízen světelnou signalizační soupravou.



Uzavírka a částečná uzavírka úseku Stochov-Slovanka

Termín: 30. března 2020 – 21. června 2020

Popis uzavírky: úsek sil. II/606, ul. Karlovarská, od 8,9 km (začátku průjezdního úseku) po křiž s 23623 (směr Vašírov).

Délka objížďky: 2,650 km Popis objížďky: Provoz bude veden po sil. II/236, a III/23623 přes Lány-Vašírov, obousměrně.



Rekonstrukce okružní křižovatky Stochov-Slovanka bude rozdělena do 3. fází. Provoz bude veden střídavě jedním jízdním pruhem a řízen světelnou signalizační soupravou.