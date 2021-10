Určitá změna nálady se projevila v Kroučové, kde před čtyřmi lety s přehledem zvítězili starostové, nyní ovšem suverénně vyhrálo ANO. Naopak komunisté v obcích na Rakovnicku vyklidili pozice, a to i ve Švihově a Děkově, kde v minulých volbách zvítězili, ale letos i zde zcela propadli.

Právě v druhé jmenované obci vyhrála koalice SPOLU, která zde dosáhla téměř 34 procent. Spíše pravicové smýšlení projevili rovněž občané dalších jedenácti obcí, a to včetně Nového Strašecí. V druhém největším městě Rakovnicka sice před čtyřmi lety zvítězilo ANO, které volilo na vlas stejný počet lidí jako letos, tedy 679. Více novostrašeckých občanů však nyní přesvědčila koalice SPOLU, které dalo svůj hlas 732 voličů. Vloni tyto tři strany volilo jen 546 občanů. O několik desítek zde stoupl také počet voličů Pirátů a STAN.

Ještě lépe si hnutí Andreje Babiše vedlo v Kolešově, kde byla podobně jako v nedalekých Hořovičkách méně než padesátiprocentní účast. Zde přesvědčilo dokonce více než 57 procent občanů. Velmi dobře si ANO vedlo také ve Velké Chmelištné a v Hořesedlech, které se stejně jako dříve jmenované obce nachází na území bývalých Sudet. Na téměř padesát procent dosáhla strana Andreje Babiše také v Bdínu, kde byla jedna z nejvyšších volebních účastí, a to 82 procent.

Piráti a starostové zvítězili i ve Smilovicích. Jinak ovšem vévodilo ANO, a to hned v 69 obcích, městysech a městech. Dohromady hnutí Andreje Babiše volilo 8517 voličů, což je více než třicet procent. Koalice SPOLU brala o devět procent hlasů méně. Celkem volilo na Rakovnicku 28 269 voličů a účast přesáhla 64 procent.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR na Obecním úřadě v Krakovci. | Foto: Deník/Josef Rod

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.