Na přelomu roku 2022 a 2023 se oddělení rakovnické městské knihovny i informačního centra přestěhují do nově vznikajícího Víceúčelového studijního a společenského centra. Tím ovšem vzniknou volné prostory, které budou hledat své využití. Ty, co jsou v majetku města na Husově náměstí, by mohly být využity jako kanceláře úředníků radnice, ale i jako komerční prostory.

Ze stavby víceúčelového studijního a společenského centra v Rakovníku. | Foto: Deník/Josef Rod

Tuto informaci potvrdil i starosta města Luděk Štíbr. „Padají určité návrhy, a toto využití se jeví zatím jako nejpravděpodobnější. Ke komerčním účelům by mohly být využity prostory v dolní části. Vnitřní prostory se zdají být vhodné pro kanceláře úřadu. Nyní máme trochu prostorové problémy, proto by se nám hodilo, kdybychom některé úředníky mohli umísti právě tam,“ uvažuje rakovnický starosta, podle něhož by v tomto případě došlo jen k menším úpravám, pro město nepříliš finančně náročným. Pavlíkovští plánují opravu staré panelové cesty a nové školní hřiště Uvažovalo se rovněž o možnosti přemístění školní družiny, ale tento návrh nakonec padl. „Budova není staticky uzpůsobena k tomuto využití,“ vysvětluje Štíbr. Co bude naopak s uvolněním prostorem dospělého oddělení knihovny není známo, neboť celý objekt patří státu. „My zde pouze platíme měsíční nájem, přičemž ušetřené peníze použijeme právě na provoz nové knihovny,“ pronesl starosta. Stavba Víceúčelového studijního a společenského centra Rakovník Galerie 57 fotografií v galerii › Ve studijním a společenském centru se v prvním patře bude nacházet informační centrum, knihovna s depozitáři, kanceláře či sklady. Ve druhém bude například ateliér, šatna, toalety, úklidová komora a kuchyňka, městská knihovna a dále její dětské oddělení. Nebude zde chybět ani kavárna či herna. Knihovna bude mí svá oddělení také ve třetím patře, kde bude rovněž klubovna pro pořádání přednášek. Poslední patro bude vyhrazeno aule a administrativní části.