Dvaašedesátiletý řidič zastavil toto vozidlo u pravého okraje pozemní komunikace a údajně odešel do skladu pro materiál, který si chtěl naložit. Když se po několika minutách vrátil, byl pořádně překvapen. Pravděpodobně došlo k samovolnému rozjetí vozidla. Na místě této dopravní nehody zasahovala jednotka HZS Rakovník a dobrovolní hasiči Lubná. „Po vytažení vozidla z potoka dle HZS nedošlo k úniku provozních látek a nebyla narušena ekologie,“ přiblížila policejní mluvčí Jana Šteinerová. Policisté následně řidiče vyzvali k dechové zkoušce, která byla negativní a alkohol byl na místě vyloučen. Při dopravní nehodě nedošlo k žádnému zranění osob. Škoda na vozidle byla předběžně vyčíslena na částku 20 tisíc korun.

Muž nalezl v lesním porostu zvaný Václavák munici

Policisté obvodního oddělení Nové Strašecí vyjížděli v neděli 14. června v odpoledních hodinách na základě oznámení do katastru obce Kozojedy k nálezu munice. Na linku 158 oznámil třiadvacetiletý muž, že u Kozojed v lesním porostu zvaném Václavák, nalezl několik kusů válečné munice. Ta byla mužem vypátrána na dvou místech nedaleko silnice. Policejní hlídka zajistila místo nálezu a byl přivolán policejní specialista, který válečnou munici zabezpečil a odvezl. Při této odborné manipulaci pyrotechnika nedošlo k žádnému zranění osob ani škodě na majetku. „Upozorňujeme občany pro jejich bezpečnost, aby při nálezu jakékoliv munice vždy místo oznámili na policejní služebnu a do příjezdu policejní hlídky se zdržovali od místa nálezu v dostatečné vzdálenosti. V žádném případě se s municí nesmí manipulovat,“ zdůrazňuje policejní mluvčí Jana Štejnerová.

V Jesenici opravují hřbitovní zeď

V Jesenici pokračuje třetí etapa rekonstrukce hřbitovní zdi, která by měla být hotova, pokud vše půjde podle plánu, zhruba za dva týdny. „Minulý týden se vyléval základový beton a až se dostaví celý úsek zdi, bude to celé zakončeno usazením zadní branky. Akce se stihne asi dříve, než jsme předpokládali. Vzhledem k tomu, že se nejedná o velký úsek, hotovo by mělo být na konci června,“ předpokládá starosta Jesenice Jan Polák. Náklady na rekonstrukci činí 377 tisíc korun včetně DPH.

Řidiči vběhla do jízdní dráhy srna

V lesích za Lužnou dochází poměrně často ke střetu vozů se zvěří, a k jednomu takovému došlo i 12. června. Jednačtyřicetiletému řidiči osobního vozu Škoda Octavia jedoucímu v lesním úseku mezi Krušovice a Lužnou vběhla na silnici z lesního porostu srna, kterou řidič srazil, a srnka z místa nehody odběhla. „Dechová zkouška byla negativní, ke zranění nedošlo. Vzniklá škoda na vozidle byla předběžně vyčíslena na částku 15 tisíc korun,“ doplnila policejní mluvčí Jana Šteinerová.