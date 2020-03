Jedná se o jediné distribuční místo rakovnického okresu pod Středočeským krajem, a tak jeho členové mají v těchto dnech velmi napilno.

Ředitel školy Karel Mencl byl před více než týdnem Středočeským krajem osloven ohledně poskytnutí prostoru pro vydávání těchto pomůcek a zajištění zaměstnanců školy, kteří budou v případě potřeby zásilky přebírat a pak na základě přidělených seznamů rozdávat. Karel Mencl má na starosti administrativní záležitosti, distribucí pověřil svoji zástupkyni Marii Cafourkovou a vychovatele Radka Červeného.

Ten Rakovnickému deníku přiblížil, jak distribuční místo momentálně funguje. „Od sedmé hodiny ranní do poledne, někdy i déle, máme výdej, takže si pro ochranné pomůcky jezdí hlavně lékaři. Některým, kteří mají své ordinace ve vzdálenějších obcích, jako v Křivoklátě nebo Jesenici, je i rozvážíme. Většinou to tedy funguje tak, že jeden den hlavně vydáváme a druhý zase rozvážíme,“ popisuje Radek Červený.

Při výdeji těchto pomůcek jsou dodržována přísná hygienická opatření předávajících pracovníků i přebírajících osob. V minulém týdnu se uskutečnily již dvě kontroly ze Středočeského kraje. „Po vydání pomůcek se musí vše řádně dezinfikovat, poklidit, vystříkat místnost a následně opět čekáme na řidiče, až přijede z kraje a přiveze zboží. To musím vyložit, všechno nadepsat, vyplňují se předávací protokoly. Musí se dávat pozor na řadu věcí, kontrolovat občanské průkazy. Není to nic jednoduchého. Ze začátku jsme se navíc potýkali s tím, že jsme na doktory neměli ani kontakty, ale už jsme je naštěstí obdrželi,“ přibližuje Radek Červený.

Vychovatel ISŠ Rakovník také potvrdil, že zpočátku bylo materiálu na distribuci mnohem méně. „Lékařům jsme dávali třeba jen tři roušky na ordinaci, ale i tak byli za to málo vděční. Nyní se to začíná stupňovat, navíc se počet zvedá i díky leteckému speciálu. V neděli jsem nakládal dva obrovské pytle. Do domova důchodců jsme v minulém týdnu odvezli padesát roušek, v neděli, co jsem koukal na protokol, to bylo již 167 roušek,“ říká Radek Červený.

Ač členové distribučního místa pracují i v neděli, berou současnou situaci jako svoje poslání. „Jsme za to rádi, že můžeme pomoci a že lidé nemusí pro ochranné pomůcky jezdit až do Kladna nebo do Prahy,“ dodává vychovatel ISŠ Rakovník.