Velký zájem je zejména o dveře. „Těch už si lidé odvezli docela hodně a stále se po nich ptají. Teď v létě chtěli také lina pod bazény. A velká poptávka byla po zavařovacích sklenicích, což nás docela překvapilo. Jeden pán si vzal dokonce šest plných krabic,“ dodává.

Ne všechno, čeho se chtějí lidé zbavit, ale může re-use centrum přijmout. „Neměli bychom brát elektroniku, matrace, peřiny, čalouněný nábytek, oblečení, obuv, stavební materiál, zvířecí hračky a pelechy, a to kvůli hygienickým a bezpečnostním podmínkám,“ vysvětluje pracovnice centra.

Otevřeno čtyřikrát v týdnu

Rakovnické centrum je v provozu třetí týden, a to každé pondělí, středu a pátek od 11 do 17 hodin, dále každou sobotu, od dubna do října od 8 do 17 hodin, od listopadu do března od 8 do 11 hodin.

Věci od dárců tam pomalu přibývají a zároveň si je jiní lidé odnášejí. Jednou za měsíc proběhne podle zaměstnankyně třídění, aby re-use centrum nebylo zahlceno dlouho opomíjenými věcmi.

Re-use centrum není na Rakovnicku rozhodně novinkou. Už od roku 2020 si mohou odložené věci odnášet lidé také v Jesenici, kde vzniklo centrum ze dvou starých stodol. Seznam přijímaných věcí je tam odlišný.

„Lidé sem přivezou třeba gauč, který vypadá dobře. Uloží se do stodoly, nafotí se a dá na webové stránky. Někdo si ho pak vyhlídne a odveze na chatu - nebo domů, pokud je hezčí než ten, který tam má,“ říká jesenický starosta Jan Polák.

Nemusí ovšem jít pouze o nábytek, ale třeba i o textil, nádobí, funkční spotřebiče nebo i o některé druhy stavebního materiálu „Někdo třeba bourá stodolu a cihly místo uložení mezi suť přiveze na nějaké paletě nebo valníčku. Ten, kdo zrovna staví, si je pak rád vezme,“ vysvětluje Polák.

O zřízení re-use centra se už několik let uvažuje také ve třetím městě okresu - v Novém Strašecí, ovšem dosud k jeho vzniku nedošlo.