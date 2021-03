Dům osvěty v ulici Dukelských hrdinů v Rakovníku by mohl být dalším místem, kde by se na jaře mohlo začít očkovat. Informoval o tom na zasedání zastupitelů starosta města Luděk Štíbr (ODS).

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Michal Bílek

Nové místo by našlo své využití jen tehdy, pokud by kraj vznesl požadavek na proočkování více než šesti set lidí denně a navíc by musely být zajištěny i pravidelné dodávky vakcín. „V tuto chvíli očkujeme občany 70 plus. V pondělí jsem byl přítomen u vakcinace učitelů. Zatím se týkala těch z 3. základní školy,“ uvedl rakovnický radní a primář chirurgického oddělení Masarykovy nemocnice Oldřich Kronich (ODS).