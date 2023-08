/VIDEO, FOTO/ V neděli dopoledne mnohé Rakovničany překvapilo přistání policejního vrtulníku na parkovišti před podnikem Rakona v Ottově ulici v Rakovníku.

V neděli dopoledne přistál na parkoviště v Ottově ulici vrtulník, který transportoval roční dítě do FN Motol. | Video: Zdenka Hayden

Jak potvrdila policejní mluvčí Barbora Schneeweissová, policejní vrtulník zde po desáté hodině asistoval při zdravotních komplikací u ročního dítěte. Rakovničtí zdravotníci nakonec předali dítě do vrtulníku, a to bylo následně transportováno letecky do Fakultní nemocnice Motol.

"Nezletilé dítě mělo febrilní křeče. Po ošetření byl nutný letecký transport," informovala mluvčí středočeských záchranářů Monika Nováková.