V budově sídlí knihovna od roku 1997. Rekonstrukce již byla nasnadě, a tak místní knihovnice přišla s nápadem požádat Středočeský kraj o dotaci na vybavení. „Dotace nám byla přiklepnutá, ale následně se to vlivem covidu celé zbrzdilo. Museli jsme požádat o prodloužení lhůty, ale s odřenýma ušima se to povedlo. Jsem rád, že to vyšlo právě v době, kdy knihovna slaví významné jubileum,“ konstatoval starosta Řevničova Jiří Petráček.

Stavební práce vyšly obec na více než 450 tisíc korun, včetně vybavení pak celá přeměna stála milion korun. Řevničovští obdrželi od Středočeského kraje dotaci v částce 80 tisíc korun, 75 tisíci přispěli sponzoři. „Vlastní zdroje obce na vybavení původně činily 90 tisíc korun. Když se ale začala celá knihovna předělávat, než abychom se věnovali jen nějaké části, předělali jsme ji kompletně a doplatili další finance. I přes překročení původního rozpočtu tato akce stála za to,“ je přesvědčen starosta.

Knihovna je zatím otevřena třikrát v týdne, v pondělí od 11 do 14 hodin, v úterý a středu od 15:30 do 18 hodin. „Máme tu knihovnici zatím na poloviční úvazek a lidé jsou v tyto hodiny zvyklí chodit. Uvidíme ale do budoucna, zda se výpůjční doba neprodlouží. Byl bych rád, kdyby prostory využívala i škola jako nástavbu družiny pro děti ze starších ročníků, které by zde trávily čas než jim přijede autobus. Je tu wifi, dva počítače, knihy a mohly by přibýt deskové hry. To je taková naše vize, ale uvidíme, zda se novému vedení tuto vizi podaří dotáhnout do konce,“ dodal Petráček, který po ustavujícím zastupitelstvu ve funkci starosty skončí.