Úsek v Mánesově ulici měří téměř sto metrů, v Zahradní se jedná 47 metrů. Rekonstrukci zhotoví kladenská společnost AVE a obě ulice by měly být dokončeny do června následujícího roku.

V Přílepech opraví místní silnici

V obci Přílepy dojde v nejbližších týdnech k rekonstrukci jedné z místních silnic. Konkrétně se jedná o komunikaci č. 12d (k rumišti). Rekonstruovaný úsek měří 212 metrů a je rozdělen na dvě části, předpokládané náklady činí 341 tisíc Kč bez DPH. „Na rekonstrukci podáváme žádost o dotaci na Středočeský kraj z fondu Programu obnovy venkova. Dále plánujeme dětem koupit hřiště, což ovšem bude z našich prostředků,“ přibližuje starostka obce Lenka Daenemarková.

Kulturní dům v Čisté se odkládá

Kompletní rekonstrukce kulturního domu v Čisté, která by měla vyjít na téměř čtyřicet milionů korun, se odkládá. Do výběrového řízení se přihlásili celkem tři zájemci. Protože však žádná z nabídek nebyla v perfektním stavu a všechny obsahovaly nesrovnalosti, manažerka projektu doporučila výběrové řízení na rekonstrukci kulturního domu zrušit a vypsat nové řízení s termínem dokončení prodlouženým Ministerstvem pro místní rozvoj do října příštího roku.