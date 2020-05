Ve škole jsou zatím otevřeny obory - výtvarný, hudební a literárně-dramatický, taneční obor zahájí výuku v pondělí 25. května. Podle ředitelky rakovnické ZUŠky se zatím žádné akce neplánují.

ON-LINE reportáž ke koronaviru najdete ZDE

„Kapela se v této chvíli neschází, protože velké prostory, kam by se vešla, nemáme. Mají tedy dělené zkoušky a navíc koncerty třeba v Rabasově galerii při omezení v rozestupech nemají moc smysl, protože by se tam skoro nikdo nevešel, takže jsme o tom ani neuvažovali. Možná se něco rýsuje o prázdninách, ale zatím to není nic konkrétního,“ doplňuje Libuše Podaná.

Novostrašecká ZUŠ měla na keramice plno

Novostrašecká ZUŠ otevřela v pondělí, a to všechny čtyři obory, včetně tanečního. „Jelikož jsme otevřeli teprve v pondělí, až během celého týdne se ukáže, jaká je celková účast. Některým rodičům vyhovuje online výuka přes skype, jiní jsou rádi, že se jejich děti mohou vrátit do školy, ale třeba na keramice jsem měla v pondělí téměř všechny děti. Keramika se stejně distančně učit nedá,“ vysvětluje Jiřina Kinkalová, ředitelka ZUŠ Nové Strašecí.

Ve škole byly zrušeny všechny jarní akce, včetně Dvorku, a tak Jiřina Kinkalová plánuje alespoň prezentaci absolventů všech čtyř oborů. „Abychom z této situace získali něco dobrého, absolventi se nahrají na krátká videa. Bude se jednat o virtuální výstavu, nahraje se na stránky školy a bude sloužit jako taková připomínka,“ přibližuje Jiřina Kinkalová s tím, že pokud bude na konci června příznivá situace, dojde alespoň ke slavnostnímu předání vysvědčení.

ANKETA DENÍKU: ČEŠI V POHYBU

Kvůli mezinárodní situaci letošní prázdniny strávíme převážně v Česku. Deník se rozhodl zjistit, jak chcete letošní dovolenou strávit právě vy a vaši blízcí. Do speciální ankety se zapojily již stovky čtenářů. Zúčastněte se také a pomozte nám zjistit, jak bude léto v Česku vypadat. Stačí do 20. května 2020 vyplnit anonymní formulář, který najdete na adrese www.cesivpohybu.cz.