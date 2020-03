Například v Městské knihovně v Rakovníku teď všechny své přípravy upínají k obsáhlé revizi fondu, která vypukne ve středu 18. března. „Ta se ze zákona musí dělat jednou za pět let a měli jsme ji naplánovanou na letošní srpen. Nouzový stav nám dal možnost zorganizovat revizi právě v době nařízeného uzavření knihovny,“ přibližuje ředitelka knihovny Milena Křikavová, která na nápad revize přišla již v době, kdy se začalo schylovat k situaci, která by mohla vést k uzavření veřejných prostor.

„Když jsem si v pátek potvrzovala zapůjčení techniky, řekli mi, že se vyrojilo během čtvrtka a pátku mnoho dalších knihoven, že je to také napadlo. Naštěstí jsme to měli již zablokované, za což jsem ráda, protože techniky na půjčení není tolik,“ popisuje Milena Křikavová.

Pracovnice knihovny od středu tedy budou kontrolovat a zjišťovat stav devadesáti tisíc knih, které knihovna nabízí. „Normálně to trvá tak čtrnáct dní při dvou směnném provozu od rána do večera, teď si na to vymezíme kratší časový úsek. Zkusíme povolat na pomoc i studenty, kteří jsou teď doma,“ doplňuje Milena Křikavová.

Muzeum Rakovník

Také v Muzeu T. G. Rakovník se po uzavření rozhodně nudit nebudou. „My odborní pracovníci budeme mít pořád co dělat, pouze nám odpadly přednášky, vernisáže, programy pro školy, což jsou věci, které děláme nad rámec svých pracovních povinností, ale děláme je i tak rádi. Historička a etnografka si budou dělat revizi sbírek, na kterou v průběhu roku nemají čas, stejně tak přírodovědec se konečně dostane k dofocení sbírek. Průvodci udělají generální úklid, budou se dokumentovat fotografické expozice a další věci, na které je málo času,“ popisuje zástupkyně ředitelky rakovnického muzea Kateřina Blažková.

Podobná je situace v Kulturním centru Rakovník, kde zaměstnanci budou nyní dělat práci, ke které se jinak dostanou až v létě. „Jedná se o úklid, servis a čištění techniky, údržba budov. Dramaturgové budou pracovat z domova, kde budou přeobjednávat a řešit s dodavateli pořadů náhradní termíny. Jednou za týden si dáme poradu, kde si domluvíme konkrétní věci, které se provedou,“ přibližuje ředitel KC Rakovník Jiří Karel.

Plesy jsou zrušeny

Některé akce kulturního centra budou muset být letos úplně zrušeny. „Maturitní ples SPŠ nebo Wintrův Rakovník vůbec neproběhnou, agrární ples je přesunut na podzim, ještě nevím, jak to bude s městským reprezentační plesem. Je to složitá situace,“ říká Jiří Karel.

V Domu dětí a mládeže Rakovník se nyní uchýlí k rekonstrukci některých místností. „Zaměstnanci si také budou připravovat další program, pro děti se budeme snažit vymyslet nějaké úkoly v kroužcích, ve kterých se to dá realizovat a plánujeme určitě i velký úklid,“ uvedla ředitelka Monika Bechnerová.