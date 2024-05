Čarodějnice se do Řevničova opět po roce dostaly na speciálním voze. Pak tančily

Aktuálně v druhém rakovnickém závodu, kde se kromě parkovacích cenzorů vyrábí také kamery pro systémy sledování bdělosti řidiče (driver monitoring system), a kontrolní panely pracuje přes 550 zaměstnanců. Výroba je vysoce automatizovaná. „Je to dané samotnými produkty, kde například plošné spoje se ani nedají vyrábět jinak, než plně automaticky. Momentálně máme výrobu pokrytou z hlediska počtu zaměstnanců. Růst týmu očekáváme, ale řádově to bude spíš v desítkách zaměstnanců z profesí jako elektrotechnici, inženýři výrobní automatizace, logistici,“ upřesnil Gábor Iffland, ředitel komunikace.

Celková rozloha závodu je nyní 16 tisíc metrů čtverečních, další budoucí rozšíření jsou v plánu na stávajícím pozemku v ulici v Lubnici v průmyslové části města. Právě tudy má zanedlouho vést budoucí obchvat Rakovníka.

Vedení podniku očekává stabilní růst odbytu rakovnického závodu. „Obecně pro celou skupinu Valeo platí to, že hodnota objednávek na produkty ADAS (pokročilé asistenční systémy řidiče) se v roce 2022 ztrojnásobila a rostla dvouciferně i v roce 2023. Každé třetí vozidlo vyrobené po celém světě je vybaveno pokročilými asistenčními systémy a senzory od Valeo. Díky aktuálnímu rozšíření bude továrna v Rakovníku v ústřední roli tohoto růstu,“ informoval Iffland s tím, že počty se týkají objednávek, tedy toho, co automobilky objednaly na další období 3 až 5 let, nikoliv růstu realizovaných tržeb.