S obdobím adventu jsou spjaty tradiční akce jako rozsvícení vánočního stromečku s doprovodnými programy a jarmarky. Rakovnická radnice se rozhodla program nakonec zrušit, v Novém Strašecí se zase výrazně okleští. Naopak rakovnická Základní umělecká škola s 12. Vánočním jarmarkem počítá.

V neděli 21. listopadu byl na Husovo náměstí v Rakovníku z Václav dovezen vánoční strom. | Foto: Deník/Josef Rod

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu se na Husově náměstí v Rakovníku mělo uskutečnit v neděli 28. listopadu od 16 hodin. Počítalo s vystoupením děti mateřinky Klicperova a rakovnické ZUŠky, zahrát měl i Milan Zimmerman s Hradním duem. „Vzhledem k neustále se zhoršující situaci se šířením viru jsme se rozhodli zrušit tradiční rozsvícení vánočního stromu s programem. Nedokážeme odhadnout, zda by dorazilo na náměstí do tisíce lidí, navíc by museli dodržovat rozestupy a museli bychom je vyzývat k respirátorům. Proto jsme se nakonec rozhodli tak, jako většina měst v republice,“ vysvětlila mluvčí radnice Kateřina Hradilová.