Vedení domovů se jim snaží přes všechna možná omezení situaci co nejvíce ulehčit, vysvětlují jim, jaká je současná situace a třeba jim i zprostředkovávají videohovory s těmi nejbližšími, tak jako například v Domově seniorů v Novém Strašecí.

„Vedle videohovorů děvčata posílají e-maily fotografie klientů, co zrovna dělají, protože tato komunikace s rodinou je teď vůbec to nejdůležitější. Děvčata klientům i pečou buchty, baví se s nimi individuálně. Aktivizační pracovnice jsem nechala doma a zapojila jsem je do řad pečovatelek, aby se děvčata vystřídala, byla co nejdéle doma a aby kontakt se vnějším prostředím byl co nejmenší,“ popisuje ředitelka Domova seniorů v Novém Strašecí Miluše Jůnová.

Klienti domova, ale i oddělení se zvláštním režimem - Oázy a Pohody, chodí na procházky po areálu, ale zároveň dodržují všechna vládní opatření.

Zvýšená opatření byla v domově ještě dříve, než je vydalo ministerstvo zdravotnictví. „Máme rovněž vyčleněny dva pokoje pro izolace klientů. Kdyby nám vraceli klienta z nemocnice, musí být otestován a musí být negativní na COVID-19,“ přibližuje Miluše Jůnová.

Ta také potvrdila, že v domově je vyčleněn seznam pracovníků, kteří by zde museli zůstat v případě uzavření oddělení. Dostatečné jsou zásoby potravin i ochranných pomůcek. „Jsem ráda, že se přihlásilo strašně moc lidí z řad veřejnosti, připojila se i Rakona, město, novostrašečtí hasiči. Dobře spolupracujeme s lékárnou z Řevničova, která nám vyrábí dezinfekci na ruce, sehnala nám jednorázové pracovní oděvy. Takže jsme zajištěni a zatím se snažíme být v poklidu. Každý se samozřejmě bojí, má strach, ale snažíme se být pozitivní,“ říká ředitelka novostrašeckého domova.

V Domově Na Zátiší v Rakovníku rovněž již několik týdnů fungují různá bezpečnostní opatření. Domov má vyčleněn jeden třílůžkový karanténní pokoj. „Nápad na vyčlenění desetiprocentní kapacity lůžek při téměř plné obsazenosti domova nepřichází v úvahu a domnívám se, že ponechání klienta, který by byl pozitivně testován v tomto zařízení, by nebylo šťastným řešením. Věřím, že si stát uvědomil, že přestřelil a nyní vyčleňuje nějaké lůžkové kapacity ve čtyřech zařízeních a klienty s infekčním průběhem bychom mohli převážet tam,“ uvažuje ředitel domova Pavel Jenšovský.

Vedle standardních opatření zaměstnanci, kteří jsou nucení využívat hromadnou dopravu, dostali respirátory a jednorázové rukavice. Potravinové balíčky nosí po důkladné dezinfekci klientům pouze oni.

Podle Pavla Jenšovského je současná situace pro klienty velmi psychická náročná, a tak ředitel domova zavedl individuální styk klientů s aktivizačními pracovnicemi i o víkendech. „Teď bohužel nemohou mít společné aktivity, nemohou se společné stravovat a zdržovat se v hloučcích, takže aktivizační pracovnice obcházejí pokoje, povídají si s klienty, říkají jim, co je nového, čtou si s nimi. Samozřejmě styk s rodinou a venkovním prostředím lidem začíná scházet a je to pro ně náročné,“ popisuje Pavel Jenšovský.

Zvýšená hygienická a bezpečnostní opatření jsou také v Domově Kolešovice, kde je vyčleněn jeden jednolůžkový karanténní pokoj. „Popřípadě bychom mohli vyčlenit ještě jeden dvoulůžkový pokoj, což se ovšem uzpůsobuje konkrétní situaci. Samozřejmě uvažujeme o tom, že budeme izolovat klienty, kteří se vrátí z nemocnice. V současné době máme mimo zařízení dvě klientky, kterým zajistíme jim vyhrazený pokoj při návratu z nemocničního ošetření,“ říká ředitelka Domova Kolešovice Taťána Čížková.

Současnou situaci v Kolešovicích komplikuje fakt, že všechny tři aktivizační pracovnice domova jsou nyní nemocné. „V tuto chvíli tedy jejich činnost přebírá ošetřující personál. Klíčoví pracovníci mají svěřeno několik klientů, kterým se zvýšeně věnují. S klienty se baví, plní jim přání a jejich potřeby. Kulturní život je samozřejmě omezen, ale zdraví klientů je přednější. Valná většina seniorů to chápe a je pro ně důležité, aby se cítili v bezpečí,“ dodává Taťána Čížková.