Jako jediné hodnotící kritérium je stanovena nejnižší cena.

Rakovník pro letošní rok vysoutěžil cenu plynu prakticky čtyřnásobně vyšší. Vzhledem ke zvýšeným nákladům se také zabývá již několik měsíců ke změně zdroje vytápění.

„Vytipovali jsme městské objekty, kde by mohla být nainstalována fotovoltaika či jiný způsob vytápění. Oslovily jsme firmy, aby nám vyhotovily analýzu, avšak brzdí nás energetický zákon, který je zkostnatělý, neboť podle něj pokud se elektřina vyrobí na jedné budově, nemůže se použít na jinou. Třeba 3. základní škola je velký objekt, ale v létě je zavřený. Připravuje se ovšem nový zákon, který by měl možnost využít elektřinu i na jinou budovu,“ popsal starosta Rakovníka Luděk Štíbr.

Fotovoltaika by dále mohla být instalována na budovu bazénu či na sportovní halu. „Tam se ale počítá se snižováním střechy, takže ještě počkáme. Dále se uvažuje o budově kulturního centra a Obecního úřadu Na Sekyře. Tam čekáme na vyjádření památkářů, zda nás na plechové střechy pustí. Jsou to ale ideální objekty na tento druh vytápění,“ konstatoval Štíbr.

Ten také zároveň podotkl, že investice do nových zdrojů je poměrně vysoká a důležitá je tedy i otázka návratnosti. „Nevíme, zda v dalších letech budou energie stejně vysoké nebo ještě vyšší, v tom případě by byla návratnost kratší. Pokud by se snížily, návratnost by byla třeba sedm až deset let. Propočítáme tedy, co se vyplatí, a zda se dá v našich objektech plynový kotel vyměnit za tepelné čerpadlo či nikoliv,“ pronesl starosta.

Štíbr také informoval o tom, že město již oslovila společnost se záměrem vytvoření komoditních systémů v rámci města. „Všichni, co mají fotovoltaiku, by se měli spojit do jednoho systému a přeprodávat si to mezi sebou. Jsou to zajímavé možnosti, sledujeme je a v budoucím období se tím ještě budeme zabývat,“ ujistil starosta.