Zodpovědnost, dodržování opatření a také současné podzimní počasí. To jsou podle Deníkem oslovených starostů obcí na Rakovnicku hlavní důvody, proč se epidemie zatím třetině obcí v regionu vyhýbá. I když se jedná o malé obce, jsou podle starostů tvrzení, že nákaza se do nich dostává těžko kvůli větší vzdálenosti od větších měst, naprosto lichá.

Nic jiného ani nezbývá

Zdejší usedlíci jsou sice většinou starší generace, žijí tu ale i mladší lidé, kteří každý den dojíždějí do zaměstnání do Rakovníka, Kladna, Prahy, ale v hledáčku je například i Žatec, Louny, Beroun, Kralovice či Plzeň. Stejně tak tu tráví čas i lidé žijící převážně ve velkých městech, ale v současné době raději zvolili život na chalupě. „Je to především o zodpovědnosti těch lidí. Lidé jsou mnohem opatrnější, nescházejí se, respektují nařízení, která vláda vyhlašuje. Ono nám všem ani nic jiného nezbývá,“ reagoval na dotaz Deníku starosta obce Senec Zdeněk Beneš. Právě obec Senec má sice pouhých 239 obyvatel, nicméně je ve velmi těsném sousedství s obcí Lubná (1 051 obyvatel), kde je aktuálně sedm nakažených nemocí covid-19.

Žádné prohřešky jsme zatím neřešili

„Vše je především ale o zodpovědnosti občanů, aby té nemoci nešli lidově řečeno naproti. Lidé se u nás rozhodně nescházejí, nesrocují se, vše je omezené na minimum. Žádné prohřešky jsme neřešili. Lidé vesměs ani nemají možnost. Zdejší hospoda je uzavřená, otevřené není ani výdejní okénko,“ podotkl starosta Zdeněk Beneš.

Pomáhá i počasí

O zodpovědnosti občanů a také o dodržování vládních nařízení mluví i dlouholetá starostka obce Malinová Jaroslava Čechová. Ta k již zmíněným důvodům přidává ještě jeden další, a to podzimní počasí.



„Lidé veškerá nařízení dodržují. Nálada mezi lidmi je podle mne nyní v rámci možností. Místní mají teď úklidové podzimní povinnosti na zahradách, takže tráví většinu času tam. Navíc podzimní počasí nevybízí k procházkám a podobně,“ dodala Jaroslava Čechová.

Na Rakovnicku bylo podle dat hygieniků z KHS Středočeského kraje k 21. říjnu 500 lidí nakažených covid-19, 229 lidí se již vyléčilo a čtyři lidé zemřeli. Od začátku epidemie evidovali hygienici v regionu celkem 729 nakažených. Rakovnicko se v rámci Středočeského kraje spolu s Kladenskem a Kutnohorskem řadí mezi regiony, kde se počet nakažených na 100 tisíc obyvatel pohybuje pod jedním tisícem.

Obce na Rakovnicku bez nákazy covid-19:

Bdín, Břežany, Děkov, Drahouš, Hořovičky, Hracholusky, Janov, Kalivody, Kozojedy, Krakovec, Lašovice, Malinová, Milostín, Milý, Nezabudice, Oráčov, Pochvalov, Přerubenice, Příčina, Přílepy, Pšovlky, Pustověty, Senec, Skryje, Smilovice, Svojetín, Šípy, Švihov, Třeboc, Velká Buková, Velká Chmelištná, Všesulov, Zavidov, Žďár.

Nejvíce zasažené obce po přepočtu na 100 tisíc obyvatel

název počet obyvatel počet nemocných na 100 obyvatel aktuálně nakažených Branov 198 2392 5 Hředle 594 2671 16 Rynholec 913 2106 21 Zbečno 478 2147 12 Račice 154 1863 3 Nové Strašecí 5302 1328 74 Rakovník 16 289 859 139 Jesenice 1708 353 6