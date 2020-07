Letošní hlavní turistická sezona je citelně poznamenána jarní epidemií koronaviru. Češi totiž kvůli jednotlivým omezením a situaci v jednotlivých státech se v mnoha případech rozhodli zrušit letní dovolenou v cizině a budou ji trávit v tuzemsku. Majitelé a provozovatelé kempů hlásí již minimálně do konce srpna obsazené veškeré ubytovací kapacity v chatkách, chalupách či obytných vozech. A právě s prvním prodlouženým víkendem vyráží na dovolenou řada Čechů, a to včetně obyvatel Rakovnicka.

„My trávíme dovolenou většinou v Česku a nebo na Slovensku. Do ciziny nás to netáhne, máme děti ve věku tři a pět let. Myslím si, že jiné to bude třeba za pět let. Letos budeme trávit dovolenou na pronajaté chatě na Šumavě, jedeme s rodinou bratra a ještě kamarády. Celkově nás tak bude dvacet,“ řekl Deníku Martin Schoř s tím, že na cestu se vydají všichni v sobotu dopoledne. „Každý rok je to na začátku prázdnin peklo, letos nepočítám, že by to bylo jinak. I proto plánujeme cestu většinou po málo frekventovaných silnicích. Máme naplánované přestávky i na jídlo v zajímavých obcí,“ dodal Martin Schoř.

Zbystřit byste měli, pokud se chystáte na dovolenou do jižních či západních Čech a zamýšlíte jet po dálnici D5. Na některých jejích částech je totiž omezen z důvodu stavebních prací provoz. S omezením je nutné počítat mezi 11,5. – 13,5. kilometrem ve směru Praha – Rozvadov, a to kvůli údržbovým pracím na zdejším mostě přes dálnici. Razantnější omezení je mezi 45. – 61,6. kilometrem. Provoz je zde zúžen na dva jízdní pruhy kvůli opravě povrchu dálnice. Další omezení pak čeká na řidiče mezi 123. až 135. kilometrem ve směru na Rozvadov kvůli pracím na silnici. Jinak jsou v letošním roce dopravní tepny na Rakovnicku, vyjma výpadovky z Rakovníka do Nového Strašecí a dopravních omezení kvůli dostavbě části dálnice D6, zcela průjezdné.

Kromě řidičů se ve větší míře chystají na silnice také policisté. Větší počet řidičů na silnicích totiž každoročně znamená i nárůst dopravních nehod. Hlídky tak budou permanentně dohlížet nejen na okresních silnicích, ale i na dálnicích.

„Policisté se zaměří mimo jiné na používání bezpečnostních pásů a zádržných systémů, dodržování maximální povolené rychlosti jízdy vozidel v obci i mimo obec a dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek řidiči dopravních prostředků před jízdou i během jízdy. V průběhu akce se policejní hlídky taktéž zaměří na dodržování stanovené rychlosti a dodržování pravidel na železničních přejezdech, telefonování za jízdy a podobně,“ upřesnila Michaela Richterová, mluvčí rakovnické policie.

Uzavírky a dopravní omezení



- do 21. prosince je omezen provoz po staré „R6“ za Novým Strašecím, řidiči musí sjet z dálnice D6 u Nového Strašecí a pak pokračovat po nově vybudovaném úseku

- do 10. července musí řidič počítat s časovým zdržením na silnici II/237 u Nového Strašecí. Kvůli opravě mostu a povrchu silnice je tu provoz řízen kyvadlově semafory.

- do 31. května 2021 probíhá výstavba úseku dálnice D6 u obce Krušovice

- do 15. července je uzavřena silnice III/22940 u obce Pochvalov kvůli výstavbě kanalizace

- do 15. září je uzavřena silnice III/20125 Slatina – Milíčov z důvodu rekonstrukce mostu

- do 30. září je uzavřena silnice II/201 v obci Zbečno kvůli výstavbě kanalizace, přípojek a také vodovodu

- do 31. srpna je uzavřena ulice Havlíčkova a náměstí B. Smetany v Novém Strašecí kvůli celkové rekonstrukci silnice II/606 mezi Novým Strašecím a Velkou Dobrou