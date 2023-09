Ten sice řeší hospodaření obce v rámci schváleného rozpočtu, nemůže ovšem s jejím majetkem disponovat, sjednávat smlouvy nebo rozhodovat o investicích. Jde tedy o dočasnou spíše údržbovou funkci.

V pěti středočeských obcích se konaly mimořádné volby. Ve Všesulově nevolili

Zajímavostí je, že mimořádné volby se konaly v obci i v roce 2015 poté, co se tehdejší zastupitelstvo rovněž rozpadlo. Navíc ani při následujících volbách v roce 2018 nikdo ze zastupitelů nestál o pozici starosty. Nakonec stanul v čele obce Tomáš Nytr, kterého o čtyři roky později nahradila jeho manželka. Ve funkci pak setrvala poměrně krátce.

Na jarním zasedání všesulovského zastupitelstva, které se konalo 14. dubna, složili své mandáty dva zastupitelé. Martin Terč uvedl jako příčinu své rezignace nejasnou a složitou komunikaci se starostkou, Helena Pecinová opuštění samosprávy zdůvodnila tím, že starostka nakládá s prostředky obce nehospodárně.

Obavy ze škrtů ve školství. Školníci a uklízečky mají už teď nízké platy

Poté, co byly vyhlášeny mimořádné volby do obecních zastupitelstev, starostka informovala o tom, že už nehodlá kandidovat.

Veronika Nytrová se na dotaz Deníku k celé situaci odmítla vyjádřit a odkázala redakci na ministerstvo vnitra.

Atmosféru, která panuje v obci, nechtěla komentovat ani většina občanů oslovených Deníkem. Sdílný byl pouze obecní zaměstnanec, který má na starosti údržbu. „Někteří lidé byli na starostku naštvaní, že se chystal jeden projekt za druhým, ale nic se nedělo. Vesnice byla pořád stejná, jenom se sekalo, hrabalo listí - a tím to skoro končilo,“ řekl Deníku s tím, že šlo také o neshody ohledně nájmů za obecní pozemky „Lidé se o ty zahrádky dobře starají, tak proč by měli platit nájem. Přijde jim to nelogické, když ty pozemky za své náklady obhospodařují. Jsme zkrátka na vesnici a bereme to selským rozumem,“ řekl obecní zaměstnanec, podle kterého ve Všesulově skutečně nikdo netouží být starostou.