/FOTOGALERIE/ Děti z mateřinky ve Všetatech si v následujícím školním roce budou hrát v nové herně a spát v nové odpočívárně. V obou místnostech již finišují stavební práce a obec by na tyto rekonstrukce ráda získala dotaci z Programu rozvoje venkova přes Místní akční skupinu Rakovnicko.

Mateřská škola ve Všetatech prochází rekonstrukcí. | Foto: Deník / Josef Rod

„Školku jsme před nedávnem začali dávat pomalu do pořádku. Nejprve z vnější části, kdy jsme měnili okna, komín, nyní jsme přistoupili i k vnitřním úpravám. Díky koronaviru, kdy nebyla škola, jsme začali již dříve, takže do konce prázdnin by mělo vše hotovo a připraveno,“ potvrzuje starosta obce František Závora, podle něhož je reálná naděje, že by obec dotační titul měla obdržet.