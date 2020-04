Ve čtvrtek skončil záchranný archeologický výzkum ve Zbečně, přesněji řečeno jeho první část, který odhalil vedle rozsáhlého pohřebiště z konce raného středověku také množství zajímavých předmětů různého stáří, některé nejspíš pochází dokonce ze střední doby kamenné.

Dvojhrob a vedlejší hrob s dítětem nalezený ve Zbečně. | Foto: Jana Bezáková

Co se týče samotného pohřebiště, to je datováno do druhé poloviny 12. století a začátku 13. století a odkrylo se celkem 55 hrobů. „Kostry a další předměty ještě pravděpodobně přibudou. Od září bude pokračovat stavba další části kanalizace poblíž fary a Hamousova statku, která zřejmě ještě leccos odhalí,“ předpokládá archeoložka rakovnického muzea Kateřina Blažková.