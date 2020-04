Městští strážníci během svátečních dnů vypozorovali venku mnohem vyšší koncentraci lidí. Někteří koledníci si tedy výzvy vládních činitelů nevzdali příliš k srdci, řada lidí také pod vlivem mírného uvolňování přísných opatření vyrazila o prodlouženém víkendu ven.

„Myslím si, že by bylo mnohem lepší, kdyby zůstali doma. Takto to přestává plnit svůj účel. Chápu, že lidé byli po otevření hobby marketů nedočkaví, stejně tak když bylo pěkné počasí, vyrazili ven, ale velká koncentrace lidí prostě šíření koronaviru nezabrání,“ říká Jaromír Nový, který vypozoroval velký nárůst pěších turistů na cyklostezce mezi Olešnou a Rakovníkem.

„Směrem na Lišany kolem rybníku je to už o něco dál, takže tam nikdo moc nechodí, ale mezi Olešnou a Rakovníkem je to úplně našlapané. To pak ztrácí smysl ochranných opatření. Bylo by asi lepší, když už chtějí lidé někam vyrazit, aby se šli projít třeba dál za město do lesa než se koncentrovat na cyklostezce,“ myslí si velitel Městské policie Rakovník.

Ten také předpokládá, že nárůst nemocných po těchto dnech poroste. „Celkově se domnívám, že nakažených je mnohem více, ale tím, že se tady netestuje, vypadá oficiální počet nakažených na Rakovnicku celkem pozitivně. Kdyby se ale otevřel třeba testovací stan v místních kasárnách, asi by to číslo vypadalo úplně jinak,“ předpokládá Jaromír Nový.

To v Novém Strašecí byl podle vrchního strážníka Stanislava Jahelky během velikonočních svátků klid. „Tam, kde máme působnost, to bylo v pohodě a nevím o žádném excesu. Lidé nikde moc nebyli, žádná oznámení typu, že někdo porušuje nařízení, nebyla. V pondělí hlídka potkala jen jednu skupinku koledníků s rouškami, jinak byl klid,“ popisuje Stanislav Jahelka.